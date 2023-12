Domenico Surdi, attuale sindaco di Alcamo e Segretario comunale, 40 anni, è stato nominato nuovo Segretario al Comune di Gibellina. Lo ha scelto il sindaco Salvatore Sutera, dopo aver ottenuto il nullaosta della Prefettura di Palermo. Surdi ha svolto il ruolo di Segretario presso il Comune di Favignana, ora l’incarico a tempo pieno a Gibellina, «al fine di supportare e coordinare i responsabili di settore nell’attuazione del Pnrr e delle attività necessarie a trasformare gli indirizzi politici in obiettivi e risultati concreti», spiega il sindaco Salvatore Sutera.

Il sindaco aggiunge: «Ho scelto Domenico Surdi sulla base del suo curriculum, dal quale si evince una profonda e qualificata preparazione giuridica, con dottorato a Palermo e un Master alla Luiss sul Governo degli enti locali. La sua esperienza alla guida di un importante ente del territorio potrà essere una opportunità per la macchina amministrativa del nostro comune, che lo ha accolto con entusiasmo e voglia di mettere in campo le risorse finanziarie che abbiamo acquisito». Il Comune di Gibellina ha recentemente ottenuto un contributo ministeriale di 40 mila euro annui per contribuire alle spese di un segretario titolare e a tempo pieno.

