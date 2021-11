ASCOLTA L'ARTICOLO

La ASD Folgore Calcio Castelvetrano rende noto di aver lanciato l’iniziativa “Domenica Sport&Giovani” invitando per la partita di domenica 14 novembre 2021 allo stadio Paolo Marino, con inizio alle ore 15, tutte le scuole materne, primarie e medie di Castelvetrano, il gruppo scout, i ragazzi del colibrì e i ragazzi del progetto Eco risveglio. I bambini saranno graditissimi ospiti della società per trascorrere un pomeriggio allo stadio. Nell’ambito della stessa iniziativa le donne avranno l’ingresso gratuito ed i papà e gli accompagnatori dei ragazzi un prezzo ridotto sul biglietto di ingresso. Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme vigenti anticovid, vi aspettiamo numerosi. Per qualsiasi informazione inerente l’iniziativa contattare la dirigente responsabile Rosalia Ventimiglia.

