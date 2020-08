Un uomo di Mazara del Vallo, G.A., 80 anni, è morto stamattina nel mare antistante la strada 140a ovest, sulla spiaggia di Tre Fontane, mentre stava trascorrendo una giornata al mare insieme ad alcuni parenti. L’anziano è stato recuperato in acqua quando già era privo di vita. A nulla sono valse le pratiche rianimatorie messe in atto dagli stessi parenti e dagli operatori del 118 che sono intervenuti. La morte, pare, sia avvenuta per un malore. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e il medico legale Antonino Margiotta.