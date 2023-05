ASCOLTA L'ARTICOLO

Ritorna a Castelvetrano il corteo storico di Santa Rita e della nobiltà castelvetranese, giunto alla sua 21ª edizione. La manifestazione si svolgerà domenica 14 maggio, alle ore 17,30, con partenza dalla scalinata “Santa Rita” in piazza stazione. Il corteo storico rappresenta i momenti più significativi della vita della “Santa degli Impossibili” attraverso otto quadri viventi che sfilano per le vie della città di Castelvetrano con ricercata solennità: i figuranti indosseranno i costumi fedeli riproduzioni degli abiti dell’epoca. Ad arricchire la sfilata sbandieratori, tamburini e musici medievali. L’evento è patrocinato dell’Assessorato regionale ai beni culturali e, a titolo non oneroso, dal Comune di Castelvetrano.

Intanto dal 18 maggio inizieranno i festeggiamenti religiosi per la Santa, presso la parrocchia Maria Ss. della Salute a Castelvetrano. Ecco il programma. Giovedì 18 maggio : ore 17, corona in onore di Santa Rita e 15º Giovedì in onore della Santa; ore 17,30, santa messa. Venerdì 19 : ore 17, corona in onore a Santa Rita; ore 17,30, santa messa. Sabato 20 : dalle ore 17,30, corona in onore di Santa Rita e, a seguire, santa messa con benedizione delle rose. Domenica 21 : dalle ore 10,30, corona in onore a Santa Rita e, a seguire, santa messa e benedizione delle rose, presieduta da don Onesimo Kamau Kariba, già parroco a Castelvetrano; dalle 17,30, corona in onore a Santa Rita e, a seguire, santa messa con solenne transito e benedizione delle rose. Lunedì 22 : dalle 8, scampanio dei sacri bronzi; ore 10,30, corona in onore di Santa Rita; ore 11, santa messa e benedizione delle rose; ore 12, recita della supplica in onore di Santa Rita; ore 17,30, recita della corona di Santa Rita; ore 18, santa messa presieduta da don Rino Randazzo; ore 19, processione del simulacro. Al rientro della processione avverrà la benedizione delle rose e del pane di Santa Rita che verrà distribuito ai fedeli.

