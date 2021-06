Nuova iniziativa di Plastic Free che ha organizzato per domenica 20 giugno una giornata di Plogging Day. Dopo il successo degli ultimi appuntamenti, il 18 aprile e il 23 maggio, che hanno visto la partecipazione di oltre 20.000 volontari e più di 240.000 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente, l’associazione non si ferma e mantiene alta l’attenzione verso il rispetto del Pianeta. Il 20 giugno, anche a Castelvetrano, chiunque potrà partecipare al Plogging Day scegliendo un piccolo percorso da ripulire, un parco, una spiaggia o una zona della città, camminando in solitaria o con i propri cari. Per chi volesse partecipare “in compagnia”, l’appuntamento è alle ore 9:00 a Triscina di Selinunte, davanti il Lido Selene. Si invitano i volontari a portare i sacchi per i rifiuti e una borraccia con acqua!

Una volta realizzata la pulizia sarà possibile pubblicare la propria foto o il proprio selfie direttamente nella pagina Facebook Plastic Free Walk, dove saranno selezionati e premiati i 10 scatti più belli con una borraccia in regalo. L’obiettivo dell’intera giornata è quello di rimuovere dall’ambiente 50.000 kg di plastica e rifiuti, che si sommeranno agli oltre 800.000 kg già rimossi dall’associazione fino ad oggi, e percorrere in totale, da tutti gli utenti, oltre 15.000 km che si sommeranno ai circa 10.000 già conteggiati nel progetto Plastic Free Walk.