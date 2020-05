Il Sindaco della città di Castelvetrano, dott. Enzo Alfano, a seguito di quanto disposto dall’art. 10 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, n. 21 del 17 maggio 2020, avvisa che nelle giornate domenicali e festive è disposta la chiusura al pubblico degli operatori economici attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai.

È autorizzato nelle seguenti giornate il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Rimangono chiusi, nei giorni domenicali e festivi, i centri commerciali e gli outlet, fatta eccezione per l’esercizio delle attività commerciali espressamente citate ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio.