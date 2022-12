ASCOLTA L'ARTICOLO

Domenica 1° gennaio, alle ore 10, nelle acque antistanti il lido “Monnalisa beach” sul lungomare est di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, si terrà il tradizionale “bagno di Capodanno”. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua settima edizione, è promossa dalla Pro Loco-Unpli “Costa di Cusa” e dal gruppo sportivo “Stanchi ma non troppo”. Prima del tuffo in acqua, per chi lo vorrà, potrà partecipare a una corsa di riscaldamento sul lungomare. Alle 10 poi il bagno a mare. A ogni partecipante verrà offerto un accappatoio/telo mare in omaggio. Al termine proprio sulla terrazza del lido si terrà un brindisi augurale con tutti i partecipanti.

AUTORE. Redazione