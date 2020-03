Un numero considerevole di visitatori oggi, domenica 1 Marzo, al Parco Archeologico di Selinunte in concomitanza con la giornata promossa dalle Guide Turistiche Italiane. In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, l’Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia Occidentale, ha promosso una giornata dove si poteva approfittare gratuitamente di essere accompagnati da guide specializzate e abilitate per conoscere meglio zone archeologiche come quella di Selinunte.

Gli ingressi al Parco sono stati 2218, e questo dato è estremamente positivo per il nostro territorio, a maggior ragione se si considera che il turismo in questo periodo di bassa stagione è, generalmente, assopito.

“Tale successo – come sostiene il direttore del Parco Bernardo Agró- è anche frutto della azione armonica di valorizzazione con una sapiente azione di restauro filologico, di ristrutturazione ed incremento dei servizi di accoglienza attraverso la nuova “Sezione di Valorizzazione e fruizione” di diretta gestione del Parco, che oggi ha fatto il suo esordio.”

L’area monumentale di Selinunte,infatti, da oggi si arricchirà di nuovi percorsi che saranno operativi e inaugurati nel mese di Marzo con varie attività ed eventi annessi.

Iniziative come queste fanno ben sperare che sempre più turisti, ma anche sempre più cittadini residenti nelle zone limitrofe, possano appassionarsi alla nostra cultura e ai nostri tesori, ottenendo così sempre maggiore tutela e passione per il territorio.