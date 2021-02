Domani, alle 11,30, il programma televisivo “I Fatti Vostri”, in onda su Raidue, si collegherà con Castelvetrano. Protagonista della storica trasmissione di Michele Guardì, sarà Felice Scirè, l’ultimo pittore di carretti siciliani che vive proprio a Castelvetrano, dove si gode la pensione ma non ha tralasciato l’arte del dipingere. La sua storia l’abbiamo raccontata qualche giorno addietro e domani il giornalista Salvo Sottile si collegherà in diretta con la casa di Scirè, dove lui sarà immerso tra i suoi quadri e i colori della Sicilia. Scirè, 87 anni, si è formato nella bottega dei Ducato di Bagheria, seguendo il papà Tommaso. Poi è emigrato in Svizzera e Australia. A Castelvetrano è tornato dal momento in cui è diventato pensionato, ma non ha mai tralasciato la sua grande passione: quella di dipingere carretti, tele, coi colori della “sua” Sicilia.