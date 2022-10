ASCOLTA L'ARTICOLO

Domani, dalle 9,30 alle 12,30, la piazza S. Josè Maria Escrivà di Castelvetrano ospiterà l’Open day minibasket 2022/2023. A sfidarsi saranno le categorie Scoiattoli di tutte le società sportive della provincia di Trapani. La manifestazione è organizzata in occasione dell’anniversario della scomparsa di Mariella Firenze, scomparsa un anno fa: Mariella era Presidente dell’associazione sportiva “Cfs Basketland” di Castelvetrano. Colpita da un malore improvviso, Mariella Firenze non riuscì a superarlo. Proprio nell’agosto 2021 la Firenze era stata protagonista di un accordo storico per lo sport siciliano: un protocollo d’intesa per promuovere le attività cestistiche tra i giovani dell’Isola. Oggi i giovani scenderanno in campo per ricordarla, nella kermesse promossa dal Comitato regionale Federazione Pallacanestro Italiana.

AUTORE. Redazione