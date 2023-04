ASCOLTA L'ARTICOLO

E’ venuto a mancare nella notte Nicola Lupo, ex ispettore della Polizia Municipale di Castelvetrano. Da circa un anno non era più in servizio a causa di un terribile male contro il quale ha lottato con tutte le sue forze fino alla scorsa notte. Un brillante esponente delle forze dell’ordine che ha sempre dimostrato grande senso del dovere e professionalità in servizio.

Lupo aveva da poco compiuto 53 anni e viveva a Campobello di Mazara insieme alla moglie e una figlia adolescente. Al cordoglio dell’Amministrazione Comunale e del Corpo di Polizia Municipale si unisce anche la dirigente scolastica della scuola frequentata dalla figlia: “Mi sento di dire grazie a Nicola Lupo – scrive Vania Stallone – per essere stato sempre sollecito e pronto ad intervenire nei momenti in cui la scuola ha richiesto la presenza dell’organo di Polizia per il quale prestava servizio. Ne voglio elogiare le doti umane e professionali, assieme all’alto senso del dovere, che il personale dell’Istituto ha avuto modo di apprezzare da tempo”

La celebrazione delle esequie è fissate per oggi pomeriggio alle 16:30 presso la Chiesa Madre a Campobello di Mazara.

AUTORE. Redazione