Da De Niro a Sean Penn, da Marilyn Monroe a Monica Bellucci, al “Gala delle star” di Doctor Jhò e Biggaspano non manca nessun volto noto del grande schermo. E’ online il nuovo singolo e disponibile su youtube e su tutti i digital stores.

Attraverso la descrizione di un sogno che solo alla fine si rivelerà reale, il brano descrive la contrapposizione tra la vita rappresentata dai social network dove tutti possono diventare altro, vestendo i panni di un’identità sconosciuta, e la cruda realtà, meno elettrizzante, ma sicuramente più autentica.

Realizzato dal videomaker Massimo Bologna, le immagini del video riescono perfettamente a completare il senso delle parole del brano, offrendo una sensazione di straniamento e paradosso che, con evidente provocazione, si vuole trasmettere.

Anche per questa nuova produzione musicale, la voce di Biggaspano è accompagnata dagli arrangiamenti di vecchi collaboratori: Filippo Saladino alla batteria, Vincellino Nicastro al basso, Ciccio Firenze e Leonardo Fasitta alle chitarre. Non mancano gli amici di sempre, Doctor Jhò per la direzione artistica e Mario Di Stefano alla parte tecnica con l’Audia Manent Recording Studio.

Angela Buscaino