Con l’ordinanza n° 15 del 17/2/2020, il Comandante della PM di Castelvetrano, Dott. S. M. Caradonna, istituisce in via temporanea, il divieto di transito veicolare nella via Bonsignore ed il divieto di sosta con rimozione coatta nella via Bonsignore di fronte n.c. 3, nella giornata del 19 febbraio 2020 dalle ore 8,00 alle ore 19,00, al fine di consentire alla società E- distribuzione SPA, di eseguire lavori di ammodernamento della cabina secondaria Atria 351347.

L’obblio è stato istituito per gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare cose e persone, nonché alla installazione della regolare segnaletica stradale verticale, previe intese con il locale Comando di Polizia Municipale. Il Settore Polizia Municipale, il Funzionario, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica, sono incaricati della vigilanza sulla esecuzione della Ordinanza.