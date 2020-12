Il gip del Tribunale di Trapani ha disposto il divieto di dimora a Castelvetrano per l’ex deputato regionale Giovanni Lo Sciuto, indagato nel blitz “Artemisia”: l’ex politico venne arrestato il 21 marzo dello scorso anno assieme ad altre 27 persone, che nel giro di poche settimane tornarono in libertà su disposizione del Riesame. Da gennaio Lo Sciuto era tornato agli arresti domiciliari, modificati dal gip Caterina Brignone in una misura meno afflittiva come il divieto di dimora, disponendo anche «l’interdizione alle attivita», contro cui i suoi legali hanno presentato ricorso.