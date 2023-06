ASCOLTA L'ARTICOLO

È stato pubblicato l’elenco definitivo degli ammessi in graduatoria per il profilo di psicologo per il bando del Distretto socio-sanitario D54 di Castelvetrano. Proprio il Comune di Castelvetrano è capofila. L’elenco si trova nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Comune [QUI]. Il Distretto, in questi mesi, ha provveduto a effettuare la selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato ed a tempo parziale delle seguenti figure professionali: assistente sociale, psicologo, educatore, istruttore amministrativo e operatore socio-assistenziale. Queste figure sono necessarie per la realizzazione, nell’ambito del territorio distrettuale, delle azioni progettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali e regionali.

