ASCOLTA L'ARTICOLO

La sezione penale del Tribunale di Trapani (in funzione del giudice del Riesame) ha annullato il decreto di sequestro preventivo che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala aveva emesso nei confronti di un immobile di proprietà della cooperativa “I Locandieri” di Castelvetrano. A venderlo era stato la cooperativa “Insieme” per un valore di 230 mila euro che – secondo l’accusa – era considerato un «prezzo vile in considerazione del diverso e ben maggiore valore reale dell’immobile, iscritto in bilancio della cooperativa “Insieme” per 617.151 euro».

Secondo i dati forniti dalla Procura il trasferimento del bene avrebbe consentito di sottrarlo dalla massa fallimentare della cooperativa “Insieme”. Da qui il sequestro preventivo dell’immobile di via Quasimodo eseguito il 26 gennaio scorso dalla Guardia di Finanza che ha condotto le indagini. Il Tribunale di Trapani ha accolto l’istanza di riesame presentato dallo studio legale Bongiorno, «per carenza di motivazione circa la sussistenza del periculum in mora». Il bene è stato dissequestrato e restituito alla cooperativa “I Locandieri”.

AUTORE. Redazione