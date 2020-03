Si è svolto questa mattina l’incontro tra il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano e gli agricoltori della Consulta Agricola Spontanea nella città di Castelvetrano che si erano da subito resi disponibili a collaborare con l’Ente mettendo a disposizione i propri mezzi agricoli per un’azione di disinfezione del territorio comunale di concerto con gli organi preposti.

Nel ringraziare gli agricoltori per la sensibilità dimostrata, il primo cittadino ha fatto comunque sapere che la sanificazione verrà effettuata solamente dai mezzi della Sager e dalla Eco Burgus che dallo scorso mese di novembre si occupano del servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Castelvetrano. Per i prodotti che saranno trattati in questo intervento, infatti, è assolutamente necessario agire con cautela e prudenza con l’ausilio di mezzi speciali che sono già nella disponibilità della ditta.

Nell’interesse della popolazione è stato necessario coinvolgere anche il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP che ha fornito le indicazioni sui prodotti da utilizzata. La disinfezione potrebbe già iniziate dalla giornata di domani (giovedì 19 marzo) grazie ai 150kg di ipocloruro di sodio donati negli scorsi giorni dall’azienda Agrochimica di Castelvetrano. L’azienda, leader nella fornitura di prodotti e macchinari per l’agricoltura, ha reperito e consegnato la prima parte di prodotto necessario per la copertura del territorio di Castelvetrano. La rimanente parte del prodotto necessario è stato già ordinato dalla Eco Burgus.

Seguiranno ulteriori indicazioni per i cittadini. Sarà infatti seguire alcune indicazioni per un corretto svolgimento delle e operazioni di disinfezione.