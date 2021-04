Il biennio 2020-2021 si preannuncia da record e senza precedenti per quanto riguarda le vendite di prodotti online, con numeri letteralmente da capogiro che interessano tutti i settori. Si tratta di un aumento che non fa altro che confermare una tendenza in atto ormai da molti anni, quella della crescita continua delle vendite online, ma che ha beneficiato anche di un forte impulso per la situazione vissuta in questi ultimi due anni.

In questo grande aumento delle vendite tramite web è possibile vedere, in questa circostanza, anche una forte funzione sociale, soprattutto prendendo in considerazione prodotti essenziali come gli igienizzanti per le mani che rappresentano uno degli strumenti di difesa contro la diffusione dell’epidemia da Covid 19. Grazie alle vendite online questi prodotti sono stati più facili da reperire, con la massima semplicità e con la necessaria trasparenza dei prezzi.

Gli store online hanno avuto molte volte il merito di portare a casa delle persone i prodotti più ricercati e strettamente necessari, spesso con ottimi prezzi e limitando al massimo i contatti necessari per uscire di casa. Come è stato più volte dichiarato dagli esperti del settore però questi aumenti di vendite così netti non rappresentano soltanto un fenomeno passeggero ma sono destinati a divenire la “normalità”, in quanto anno dopo anno sono sempre di più le persone che scoprono le comodità degli acquisti online e si abituano a usufruire di questo servizio.

Caratteristiche del disinfettante per mani

Nella vastissima offerta di prodotti presenti sul web è ovviamente fondamentale scegliere prodotti certificati. Tra questi si inserisce l’igienizzante mani di Rs Components, portale di riferimento nella vendita di articoli di qualità, sinonimo di sicurezza ed efficacia.

Durante l’acquisto di un igienizzante per mani è importante valutare alcuni fattori fondamentali. Prima di tutto occorre ricordare che un buon prodotto è funzionale all’emergenza da Covid 19 purtroppo in corso, in quanto permette di eliminare eventuali virus e batteri con cui la persona può essere venuta in contatto attraverso le mani. Altrettanto importante è però ricordare che l’igiene delle mani non è fondamentale solo in questa fase ma lo sarà sempre, nella vita di tutti i giorni e quindi rappresenta un dispositivo che dovrebbe essere utilizzato vita natural durante, ogni qualvolta non sia possibile lavarsi le mani.

In alcuni casi un igienizzante di alta qualità può essere utilizzato anche dopo il lavaggio delle mani con acqua e sapone, con il semplice scopo di aggiungere un ulteriore strato di pulizia antibatterica contro germi e possibili fattori di infezione. Gli igienizzanti possono avere formati e misure differenti, svariando da flaconi tascabili di piccolissima taglia a confezioni di grande formato che servono per “ricaricare” i dispenser spesso collocati in contesti aziendali o in punti di notevole affluenza di persone.

Scelta dell’igienizzante migliore

In generale ci sono alcuni aspetti fondamentali che possono aiutare ogni persona ad orientarsi nella scelta di un prodotto per l’igiene delle mani. Quando l’acquisto viene effettuato sul web, la valutazione di queste caratteristiche risulta ancora più semplice, grazie alle schede dei prodotti. I fattori che possono essere valutati durante la scelta di un igienizzante per mani di qualità sono:

Presenza di alcol.

Scelta tra gel, salviette, schiuma o soluzione liquida.

Formato del prodotto .

. Asciugatura rapida.

Presenza di un idratante aggiuntivo .

. Eventuale fragranza aggiuntiva.

Un buon prodotto deve ovviamente contenere alcol che rappresenta una sostanza di primaria importanza per la sua duplice funzione, disinfettante contro germi o batteri e per le sue proprietà idratanti per le mani. L’alcol contenuto all’interno del prodotto dovrebbe essere sempre pari almeno al 60% della composizione, in modo da garantire la massima efficacia durante l’utilizzo.

Generalmente l’igienizzante per mani non necessita di particolari accortezze per la conservazione e nei flaconi più piccoli può essere tenuto comodamente in tasca o in borsa. In generale è sempre importante ricordare che l’igienizzante non sostituisce mai il lavaggio completo e accurato delle mani ma che può essere un valido aiuto quando proprio non è possibile lavarsi fisicamente le mani. La grande utilità di questo prodotto ha sicuramente giocato un ruolo primario nella sua enorme diffusione, ottenuta anche tramite le vendite online.