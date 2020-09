AAA cercasi direttore di cantiere. Non sono bastati tre avvisi pubblici al Comune di Castelvetrano per trovare il direttore di uno dei tre cantieri di lavoro per operai disoccupati finanziati dalla Regione. Per due cantieri l’organico è stato completato, mentre per un terzo cantiere tre avvisi sono andati deserti. Una curiosità non da poco visti i tempi difficili e con una disoccupazione che dilaga.

Il Comune proprio oggi ha provveduto a riaprire nuovamente i termini per presentare le istanze: la scadenza è fissata a venerdì, entro le ore 9. Con la speranza che stavolta qualcuno (iscritto all’Albo regionale) si candidi a ricoprire il ruolo di direttore di cantiere.