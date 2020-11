Trasmettiamo in diretta video, dalla chiesa dei Cappuccini di Castelvetrano, i funerali di Vincenzo Adamo Favoroso. Viste le disposizioni anti contagio Covid-19 e il consequenziale esiguo numero di posti disponibili in chiesa, il nostro giornale ha deciso di fornire questo servizio per consentire, a chi rimarrà fuori la chiesa e agli amici di Vincenzo che si trovano fuori Castelvetrano, di assistere alle esequie.