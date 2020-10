Una dipendente del Comune di Castelvetrano è risultata positiva al Covid-19. È stata la signora stessa a informare i colleghi, dopo che aver saputo del risultato del tampone, al quale è stata sottoposta prima di essere ricoverata per un intervento programmato.

Da giorni, infatti, la signora era assente dal proprio posto di lavoro per recarsi in un ospedale del Nord, dove si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. Nella fase di pre-ricovero è stato effettuato il tampone. Poi il risultato. La signora non presenta sintomi. I locali del Comune, a scopo precauzionale, sono stati chiusi e saranno sottoposti a sanificazione.