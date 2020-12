L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino Covid inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a lunedì 28 dicembre 2020. A Castelvetrano adesso ci sono 59 casi positivi (il 23 dicembre erano 130).

Ecco invece i dati suddivisi per comuni della Provincia di Trapani: Alcamo 132; Buseto Palizzolo 1; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 16; Castellammare del Golfo 14; Castelvetrano 59; Custonaci 6; Erice 55; Favignana 14; Gibellina 14; Marsala 208; Mazara del Vallo 285; Paceco 29; Pantelleria 2; Partanna 25; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 4; Santa Ninfa 0; Trapani 224; Valderice 29; Vita 0, San Vito Lo Capo 7; Petrosino 12. Il totale degli attuali casi positivi nella Provincia di Trapani è di 1137. Totale deceduti: 126; totale guariti: 4537; Ricoverati in terapia intensiva: 12, ricoverati non in terapia intensiva 95.

Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19. L’eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.