Il sindaco Enzo Alfano, con propria ordinanza , ha disposto la chiusura del centro “Keidea” di Castelvetrano. Qualche ora fa è stato proprio il primo cittadino, in un video sui social, a comunicarlo. Ora arriva la nota dell’azienda: «Ad oggi risultano 10 positivi su 65 dipendenti sottoposti a tampone. Per fortuna sono tutti asintomatici e godono di buona salute», scrivono dall’azienda.

La direzione di “Keidea” sottolinea che «la nostra priorità è da sempre tutelare la salute dei nostri dipendenti, clienti e concittadini; per tale motivo, fin dai primi esiti dei casi positivi al Covid, abbiamo attivato immediatamente tutte le procedure necessarie per evitare ogni possibile diffusione del contagio, ponendo le persone interessate in quarantena e sanificando i locali».