La raccolta della posidonia ammassata all’interno del porto di Marinella di Selinunte si è temporaneamente fermata. Stanno, invece, continuando i lavori di rifacimento della banchina in cemento che si affaccia sul porto ma che, non effettuando il dragaggio dei fondali, non potrà essere utilizzata dalle imbarcazioni dei pescatori selinuntini. La questione del recupero e smaltimento della posidonia è tutt’ora in ballo. Il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha già firmato l’ordinanza per lo stoccaggio temporaneo all’interno del Polo tecnologico di contrada Airone a Castelvetrano. All’interno dell’impianto è stato già effettuato un primo sopralluogo e come prescrizione è stata chiesta una nuova caratterizzazione del rifiuto (posidonia). Passaggi amministrativi obbligatori prima che la Regione Siciliana possa provvedere alla variante e integrazione dell’attuale appalto e così consentire lo smaltimento della rimanente parte di posidonia che si trova ancora ammassata all’interno del porto.

AUTORE. Redazione