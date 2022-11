Quando furono pensati dovevano arricchire il Sistema delle piazze a Castelvetrano: locali, negozi, attività commerciali che avrebbero potuto raccogliere in piazza cittadini e persone di altri paesi. Ma la storia dei locali a piano terra del palazzo Pignatelli è stato un percorso tortuoso e ora finito male. Perché i locali da anni sono vuoti e ora sono stati anche vandalizzati. Uno spettacolo non bello da vedere, così come testimoniano le foto. Vetrate rotte e i pannelli in legno che bloccavano le entrate buttate a terra. Dentro i vani la devastazione che è sotto gli occhi di tutti, cittadini e politici. La situazione la conosce bene l’assessore Filippo Foscari: «C’è un impegno di spesa per intervenire subito e mettere in sicurezza i locali», assicura il componente della Giunta.