I Carabinieri della Stazione di Salemi, durante uno specifico servizio di controllo finalizzato alla verifica del rispetto della normativa sulle armi, hanno arrestato un 49enne del posto per l’ipotesi di reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo. In particolare, i Carabinieri hanno svolto una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo che risultava essere possessore di armi nonché intestatario di un porto d’ami scaduto e mai rinnovato. Nella circostanza, gli operanti hanno rinvenuto un fucile a due canne calibro 10 ed un fucile a due canne ad avancarica calibro 12, illegalmente detenuti, riposti in un armadio metallico accanto alle armi regolarmente denunciate.

Poiché entrambi i fucili erano completi di tutti i meccanismi e i congegni di sparo, sono stati sequestrati penalmente mentre, per le restanti armi, si è proceduto al ritiro amministrativo in via precauzionale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

A seguito dei gravi indizi di colpevolezza emersi nel corso del servizio, i Carabinieri hanno dichiarato l’uomo in arresto, in attesa di udienza di convalida, così come disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, sulla base degli elementi indiziari raccolti dai Carabinieri in merito al reato contestato nell’imputazione provvisoria, ha convalidato l’arresto senza emettere a suo carico alcuna misura.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

