Il “regalo”, alla fine, lo hanno fatto i deputati regionali pentastellati. L’intera città di Castelvetrano dovrà ringraziare gli onorevoli che siedono a Palazzo dei Normanni se oggi il Comune è tornato nuovamente nell’Associazione “Città dell’olio”. Dal 2018 l’ente è uscito fuori dall’associazione per volontà dei Commissari straordinari. Sono stati loro a bloccare il pagamento della quota annuale e così il Comune di Castelvetrano dalla buona posizione che aveva dentro l’associazione (visto soprattutto il territorio dedito all’olivicoltura) è finito fuori.

Qualche mese addietro CastelvetranoSelinunte.it ha raccolto le lamentele dei produttori per la mancata adesione del Comune e così il caso è diventato politico. Se ne è discusso in consiglio comunale e il gruppo “Obiettivo città” ha presentato anche un’interrogazione. Ma il problema non si è risolto per la difficoltà finanziaria a reperire i 2.000 euro per la quota. La notizia, nel frattempo, è circolata anche tra i deputati regionali M5S che ora sono arrivati in soccorso per il Comune di Castelvetrano.