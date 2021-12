ASCOLTA L'ARTICOLO

È stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, l’autista dell’autobus che alle precedenti 8.45 circa del mattino aveva, verosimilmente per distrazione, occupato il passaggio a livello posto all’intersezione tra questa via Morvillo e la SP81, danneggiando le 2 sbarre in fase di chiusura. L’uomo, mentre si trovava alla guida dell’autobus (navetta) con tratta urbana, rimaneva incastrato nel mezzo del passaggio ferroviario danneggiando le sbarre che erano in chiusura. Per tale motivo veniva soppressa la corsa con tratta Castelvetrano – Trapani delle 8.50.

