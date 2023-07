ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Castelvetrano hanno denunciato una donna di Salemi classe ’95 per il reato di fuga ed omissione di soccorso in incidente stradale. Da una serie di accertamenti svolti dal personale del Norm di Castelvetrano è emerso che la 28enne sarebbe l’autista dell’auto che lo scorso 25 giugno, durante le ore serali, avrebbe impattato contro un ciclomotore con a bordo due ragazzi minori omettendo di dare la precedenza per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso ai malcapitati che sono stati entrambi trasportati presso il locale pronto soccorso affetti da varie lesioni ed escoriazioni.

AUTORE. Redazione