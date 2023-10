Un murale sotto i portici del seminario vescovile di Mazara del Vallo dedicato a Denise Pipitone, che oggi compie 23 anni. La scomparsa risale al primo settembre 2004, quando Denise aveva 4 anni. A realizzare il murale è stato l’artista marsalese Fabio Ingrassia. “Realizzare un dipinto per lei significa tenerla viva nel cuore e nell’anima – ha scritto sui social Ingrassia -, tra la sua gente, nella sua città, che le ha dato e le ha tolto tutto”.

“Il compleanno del proprio figlio dovrebbe essere un’occasione in cui la famiglia si riunisce gioendo di quella ricorrenza ma per me, soprattutto ogni 26 di ottobre, non è stato cosi – ha commentato Piero Pulizzi, papà di Denise – Gli anni passano e anche in fretta, a volte mi sento solo, svuotato. Vorrei che la mia vita non fosse andata così. Tutto quello che avevo progettato e desiderato è stato calpestato dalla crudeltà umana. Ormai il bastone del mio quotidiano vivere è la sofferenza, che riesco a mascherare bene dietro ogni mio sorriso”.

AUTORE. Redazione