L’azienda Denaro Distribuzione di Castelvetrano cerca nuove figure da assumere. Il titolare Santo Denaro tende la mano ai giovani del territorio con una particolare passione per il web e la comunicazione che desiderano avviare una carriera lavorativa in un contesto molto stimolante senza necessariamente andare via dalla Sicilia. L’azienda, che opera nella commercializzazione da grossita nei settori delle bomboniere, fioristi, articoli da regalo e addobbi per il party, è tra le più importanti realtà italiane nella vendita online. Candidati ideali saranno i neolaureati con competenze informatiche documentabili. Le persone interessante possono inviare CV con foto a risorse@denarodistribuzione.it. Non saranno prese in considerazioni richieste di candidatura tramite altri canali (telefono, social). La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

AUTORE. Redazione