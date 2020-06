Tra Lega e M5S non corre buon sangue. Il “divorzio” avvenuto nel Governo nazionale, oramai quasi un anno fa, si riverbera nei rapporti sui territori. E anche a Castelvetrano la Lega non manca occasione di attaccare il sindaco pentastellato Enzo Alfano. Lo ha fatto il Commissario comunale Eduardo Della Chiana dopo aver letto l’avviso che il Comune cerca potatori volontari per aiutare il settore del Verde pubblico.

«Caro sindaco, ma è possibile che lei, facente parte del M5S, non riesce ad ottenere dei finanziamenti da Roma per poter risollevare le sorti di questa città martoriata sempre di più? Come pensa di far ripartire l’economia della città? Facendo lavorare le aziende a titolo gratuito?», s’interroga Della Chiana. Per Della Chiana «i cittadini castelvetranesi, che sicuramente sono armati di buona volontà, non possono permettersi il lusso di accettare quello che il governo centrale per prima e il governo locale permettono: immigrati che vagabondano per la città e percettori di sussidi (RdC) non fare assolutamente nulla».