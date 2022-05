ASCOLTA L'ARTICOLO

Un esemplare di delfino è stato rinvenuto questa mattina a Triscina di Selinunte, nei pressi della strada 119. Al momento del ritrovamento, il mammifero non sembrava essere deceduto da molto tempo ed aveva una corda fissata alla coda, come se qualcuno lo avesse legato, forse dopo averlo pescato. Non è la prima volta che sul litorale vengono recuperati delfini senza vita ma il fatto che l’esemplare fosse stato legato ad una fune rende il ritrovamento davvero singolare.

AUTORE. Redazione