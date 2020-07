Il mar Mediterraneo è un prezioso scrigno della natura e spesso offre emozioni davvero uniche. E’ quanto successo ad alcuni diportisti che, durante un’escursione in barca, questa mattina, hanno avuto la piacevole sorpresa di ricevere la compagnia speciale formata da un gruppo di meravigliosi delfini.

L’incontro è avvenuto nello spazio di mare antistante le borgate di Triscina e Torretta Granitola. Ecco il VIDEO realizzato da Giuseppe Zichichi a circa 2 miglia dalla costa.

Nel mar Mediterraneo fin dall’antichità i delfini sono stati accreditati di un’intelligenza superiore a quella normalmente attribuita ai pesci e ad altri mammiferi, il che ha creato una precoce e persistente idea della loro socievolezza e li ha posti al centro di culti, miti e rappresentazioni.

In effetti è ormai noto che i delfini, come gli altri cetacei, dispongono di un sistema di comunicazione complesso come un vero e proprio linguaggio, fondato non solo sulla capacità di produrre ultrasuoni significanti all’interno del gruppo, ma anche su schemi di movimento utilizzati come segni di comunicazione.