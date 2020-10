Proprio il Comitato civico ha messo in evidenza la gravità del ridimensionamento e del trasferimento programmato di alcuni reparti, così come l’assurdità delle scelte politiche che, alla luce dell’atto aziendale (peraltro impugnato con ricorso gerarchico dal direttivo del Comitato) colpiscono, in tutta la provincia, solo l’ospedale di Castelvetrano. Intanto il Comitato “Orgoglio castelvetranese” per venerdì 6 novembre (ore 18), ha organizzato una fiaccolata statica lungo il muro di cinta dell’ospedale. La manifestazione si terrà in contemporanea a quella organizzata dai Comitati Civici di Pantelleria, di Lipari, di Partinico e di Leonforte.