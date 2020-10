“Covid-19, nelle scorse ore abbiamo avuto dall’Asp la conferma sulla positività al Covid di due persone salemitane che purtroppo nei giorni scorsi non ce l’hanno fatta. Si tratta di due persone anziane che erano ricoverate in ospedale” Lo rende noto il sindaco Domenico Venuti che in una nota su facebook aggiunge: “Abbiamo atteso conferma ufficiale prima di comunicare la triste notizia dal momento che in passato ci sono stati dei casi di incertezza sulla positività al virus di soggetti deceduti. Ai familiari va il cordoglio mio, dell’Amministrazione e di tutta la città”