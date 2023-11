Roberto Chargui ha 20 anni, è di Castelvetrano ed è un arbitro di calcio da quando di anni ne aveva appena 16. Già dalla scorsa stagione sportiva è stato inquadrato a livello regionale e ora per lui è anche arrivato il debutto nella massima categoria regionale. Domenica 29 ottobre, infatti, è stato chiamato a dirigere l’incontro di Eccellenza tra Unitas Sciacca C. e Supergiovane Castelbuono, terminato col risultato di 3-1 a favore della squadra di casa. “Ricoprire questo ruolo richiede da parte mia molta responsabilità – racconta Roberto a CastelvetranoSelinunte.it – perché sono molte le cose che dipendono da me, in quanto arbitro. Tengo tantissimo al rispetto delle regole e penso che ogni arbitro debba essere tale sia dentro che fuori dal campo, nella vita di tutti i giorni. Ed è esattamente così che mi sento io”.

La sua passione per l’arbitraggio è nata quando ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del calcio in generale, quando Roberto giovava nel ruolo di portiere. “La figura dell’arbitro mi ha sempre affascinato – continua Roberto – perché del calcio ciò che più mi ha sempre affascinato, oltre all’allenamento in sé, è proprio il rispetto delle regole. Un giorno con un amico decisi di provare il corso arbitri, lo superai e fu così che iniziai questa avventura”. Intraprendere questa strada, per Roberto, si è rivelata una scelta vincente, dal momento che gli ha permesso di vivere, giorno dopo giorno, molte soddisfazioni. “Diventare arbitro mi ha senz’altro formato caratterialmente nella vita di tutti i giorni, aiutandomi a prendere decisioni immediate, ad avere più determinazione e ad essere più resiliente”.

L’esordio in Eccellenza rappresenta sicuramente un passo in avanti nella giovane carriera di Roberto Chargui, ma sicuramente non un punto di arrivo. “Quando ho visto quella designazione naturalmente ero super contento e mi sono preparato nel migliore dei modi, cercando di porre la massima attenzione anche sul più piccolo dettaglio. Ho dato il massimo, come sempre, e nel dirigere questa gara ho provato tanto entusiasmo, ma anche e soprattutto grande soddisfazione. Mi auguro di migliorare sempre di più e di continuare ad imparare gara dopo gara!”. La determinazione e la grande passione di Roberto gli hanno permesso, inoltre, di essere inserito nel progetto “Talent & Mentor”, un programma volto ad uniformare ed incrementare la preparazione arbitrale in Europa. Tra qualche settimana il fischietto castelvetranese sarà a Coverciano per il raduno.

AUTORE. Giacomo Moceri