Christian Carrara, giovane fischietto castelvetranese della sezione AIA di Marsala, si era distinto la scorsa estate per essere stato selezionato in occasione di un prestigioso torneo internazionale a Gibilterra. Per lui, adesso, arriva il debutto in serie B in una gara di calcio a 5. Il calcio di inizio sarà sabato 21 ottobre alle ore 15:00 al Paladonbosco di Palermo e in campo ci saranno Villaurea ASD e Città di Adrano C5. L’incontro valevole per il campionato nazionale di calcio a 5 sarà diretto da Pio Dottoli (sezione Roma 1) e Marco Liuni (sezione Roma 2), coadiuvati da Christian Carrara come cronometrista.

Christian, giovanissimo, ha 19 anni e arbitra dal 2019, quando di anni ne aveva appena 15. La sua passione, che porta dentro da sempre, lo sta portando a raggiungere prestigiosi traguardi, considerata soprattutto la sua giovane età. “Le emozioni sono tante, a stento riesco ancora a crederci, penso che metabolizzerò il tutto domenica, il giorno dopo la gara – racconta Christian a CastelvetranoSelinunte.it – La partita la sto preparando come tutte le altre, perché è vero che ha un sapore diverso, ma una volta in campo mi comporterò come faccio sempre in partita”.

Nonostante la giovane età, il curriculum arbitrale di Christian è di tutto rispetto: dall’esordio in C1 all’Erasmus arbitrale a Gibilterra, fino all’attesissimo debutto in serie B. “Questa esperienza che farò mi dimostra ancora una volta che i sacrifici e gli sforzi fatti in questi anni prima o poi ripagano – commenta Christian – Mi è doveroso ringraziare la mia famiglia, che mi sostiene in tutto e per tutto, i miei amici, che spesso costringo a venire alle mie partite, il mio presidente di sezione, Biagio Girlando, e infine, ma non per importanza, colui che mi ha lanciato in questo mondo e che mi sta aiutando molto in questa avventura, Nino Ditta”.

AUTORE. Giacomo Moceri