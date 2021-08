ASCOLTA L'ARTICOLO

La Dea bendata ha baciato oggi la Tabaccheria “Benito’s” di Castelvetrano, dove sono stati vinti ben 10 mila euro con un semplice “Gratta e Vinci” da 10 euro. Presso la nota ricevitoria-tabacchi di Via Garibaldi il fortunato vincitore ha comprato un comunissimo “Miliardario Mega” in cui dopo aver scoperto le caselle ha scoperto la bellissima sorpresa, un simbolo “Vinci Tutto” equivalente a 20 volte la somma di 500 euro per un totale appunto di 10.000 euro. “Il biglietto fortunato è stato acquistato da una donna di Castelvetrano – dichiara il titolare della ricevitoria – ci rincuora il fatto che questi soldi siano arrivati in una famiglia che sta vivendo un momento di difficoltà”. La notizia si è diffusa in fretta nel quartiere e tanti curiosi sono entrati nella tabaccheria per accertarsi di quanto accaduto. Si ricorda che questo gioco può causare dipendenza patologica. Per le probabilità di vincita, visita il sito web www.agenziadoganemonopoli.gov.it