«L’impegno politico del gruppo è quello di guardare alle esigenze concrete del territorio siciliano, sia in termini di sviluppo che di livello occupazionale». Lo dice l’onorevole Nicolò Catania, vice capo gruppo FdI all’Assemblea Regionale Siciliana, dopo la presentazione del disegno di legge da parte del gruppo. L’acquisizione da parte della Regione Siciliana di crediti fiscali relativi a bonus edilizi (superbonus 110% e 90%, sismabonus) è quanto previsto nel ddl presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars. «Uno degli obiettivi è consentire alle imprese siciliane che versano in una grave crisi di liquidità di poter continuare ad operare salvaguardando i livelli occupazionali» sottolinea il capogruppo FdI Giorgio Assenza. Che aggiunge: «Inoltre, grazie alla compensazione fiscale effettuata dalla Regione si potrà consentire a migliaia di siciliani di effettuare la riqualificazione energetica delle proprie abitazioni». Il credito fiscale acquisito dalla Regione dovrà provenire da interventi di riqualificazione effettuati nel territorio regionale e da imprese con sede operativa in Sicilia, assicurando una distribuzione uniforme per provincia rapportata alla rispettiva popolazione residente.

AUTORE. Redazione