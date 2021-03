Da questa mattina, una nave di grandi dimensioni è chiaramente visibile sia da Marinella che da Triscina di Selinunte. Non è la prima volta che delle navi da crociera si avvicinino alla nostra costa ma questa volta, in piena pandemia, l’avvistamento è singolare.

Si tratta infatti della “SNAV Adriatico” una nave-traghetto utilizzata solitamente dalla compagnia GNV sulla linea Napoli-Palermo, ma dal 3 settembre dello scorso anno è noleggiata dal Ministero dell’Interno per essere utilizzata come nave-quarantena nell’ambito dell’emergenza sbarchi in Sicilia. L’imbarcazione è diretta al porto di Trapani, dopo essere stata a Lampedusa. A causa delle avverse condizioni meteo ha trovato riparo nei pressi della costa di Selinunte.