“Queen Miri”, la nave yacht lunga 92 metri di proprietà della famiglia del magnate americano Sheldon Adelson è stata avvistata oggi al largo di Selinunte, dopo che negli scorsi giorni aveva navigato a poche miglia dalla Scala dei Turchi, lungo la costa Agrigentina. Morto lo scorso anno, Sheldon Adelson è considerato uno degli uomini più ricchi al mondo: è stato proprietario di complessi alberghieri e case da gioco in tutto il mondo e Forbes ne stima il patrimonio in 26,52 miliardi di dollari. L’imbarcazione “Queen Miri”, nome che rende omaggio alla moglie Miriam, è stata costruita nel 2004 in Grecia e appena due anni fa è stata rinnovata e allungata di 5 metri presso un cantiere navale genovese. Lunga 92 metri, può consentire di ospitare in ambienti di super lusso fino a 36 persone e dispone di 2 cabine vip, 7 cabine matrimoniali, 8 cabine doppie.