Dopo il referendum del 4 e 5 ottobre si torna alle urne in Sicilia per le amministrative in 61 città: a permetterlo è lo statuto speciale della Regione.

Andranno ad eleggere il sindaco due capoluoghi (Agrigento ed Enna) e alcuni centri importanti (Marsala, Termini Imerese, Barcellona Pozzo di Gotto), con più di 700mila elettori chiamati alle urne.

In provincia di Trapani si vota a Campobello di Mazara, Favignana, Gibellina e Marsala. Ecco i dati di affluenza registrati alle ore 19:00 di oggi (domenica 5 ottobre). Si potrà votare anche lunedì 5 ottobre fino alle ore 14:00.

Amministrative 2020

4 ottobre 2020, 19:00 Amministrative Precedenti Comune Elettori Votanti % % differenza % Campobello di Mazara 11.763 3.680 31,28% 40,64% -9,35% Favignana 4.359 1.638 37,58% 49,27% -11,69% Gibellina 3.928 1.543 39,28% 37,99% +1,29% Marsala 69.790 24.305 34,83% 38,64% -3,82% Totale 89.840 31.166 34,69% – –

Dati ufficiali. Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Servizio Elettorale