Amara sorpresa per commercianti e residenti dell’angolo tra Via Lipari e Via Marconi. Danneggiata nella notte la cappella votiva di Padre Pio a Castelvetrano.

Un luogo del centro storico, da molti anni curato da alcuni volontari, che già in passato è stato preso di mira da vandali. Questa volta, però, la dinamica sembra diversa e, pare, si sia trattato di un incidente. I segni lasciano pensare a un’auto proveniente dalla via Milazzo che avrebbe abbordato la curva per via Marconi a una velocità sostenuta. E’ stato distrutto un palo di illuminazione, danneggiata la ringhiera e rotti alcuni vasi con i fiori. Questa mattina Riccardo Morici, titolare della salumeria annessa alla cappella, ha contattato le Forze dell’ordine per segnalare quanto accaduto.