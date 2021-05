E’ andata in onda durante l’ultima puntata di Mappe criminali, in prima visione assoluta su TV8, una puntata sul latitante Matteo Messina Denaro. Il giornalista Daniele Piervincenzi, ha ricostruito le geografie criminali che attraversano l’Italia e per questa terza puntata ha previsto un focus su Castelvetrano. Un viaggio nella Sicilia Occidentale, da Trapani a Sciacca dove la storia di Matteo Messina Denaro viene ricostruita attraverso un’inchiesta esclusiva su Antonello Nicosia, assistente parlamentare recentemente condannato a oltre 16 anni per associazione di stampo mafioso. Nicosia si sarebbe messo a disposizione della famiglia Messina Denaro per favorirne gli interessi e per portare le loro istanze fino in Parlamento. Nel servizio un’intervista esclusiva ad una persona che – come racconta Piervincenzi – ha fatto parte del gruppo di fuoco di Matteo Messina Denaro.