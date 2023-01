ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono ben due i locali di Castelvetrano selezionati per l’edizione 2022 del “Dance Music Awards”, una premiazione indipendente nata per individuare e valorizzare tutti coloro che operano nel panorama nazionale della musica dance. Il premio si pone l’obiettivo di sostenere e diffondere con prestigio il nome e la professionalità di quanti riescono a raggiungere la maggior affermazione attraverso un voto popolare. Nella categoria “Miglior Winter Discoclub d’Italia” figura AREA 14, mentre nella categoria “Miglior Summer Discoclub d’Italia” figura il NIRVANA di Selinunte.

Le due candidature rappresentano una grande soddisfazione per i gestori dei due locali, Massimiliano Patti, Cosimo Rizzuto e Fabio Amodeo, anch’essi in gara nella categoria “Miglior Art Director”. Non nascondono l’emozione e anzi affermano: “Dopo le grandi difficoltà avute nel periodo della pandemia da Covid siamo riusciti comunque a ripartire nuovamente con le nostre attività. Il nostro lavoro, seppur indirettamente, offre una grossa opportunità al territorio stesso e questo per noi è fondamentale”.

I tanti anni di sacrifici sono stati onorati con la conferma della candidatura di entrambi i locali per questo importante riconoscimento nazionale. Già nel 2020, infatti, Area 14 e Nirvana erano stati inclusi tra i migliori locali di intrattenimento nel panorama italiano della musica dance.

Per esprimere il proprio voto è sufficiente cliccare qui: https://www.dancemusicawards.it/votazioni/vota-adesso/

Per rendere il voto valido si ricorda che:

è possibile votare una sola volta

bisogna inserire tutte le informazioni di contatto veritiere

il voto è riservato ai soli maggiorenni e residenti in Italia

non bisogna scrivere nominativi se non pertinenti alla categoria

alla categoria vanno espresse almeno 5 preferenze (categorie)

AUTORE. Giacomo Moceri