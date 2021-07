Facendo seguito all’evento di sensibilizzazione e informazione sulla Sindrome Fibromialgica, patrocinato dal Comune di Castelvetrano, svoltosi in data 4 luglio presso il teatro comunale Selinus della nostra città, è stata inoltrata una richiesta di audizione al Presidente della VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’Onorevole Margherita La Rocca/Ruvolo.

Il Sindaco, il dott. Enzo Alfano, assicura che è nelle sue intenzioni far diventare Castelvetrano, città polo dell’intera Sicilia per portare avanti una battaglia legittima che restituisca dignità a tutti i pazienti fibromialgici ancora “malati invisibili” agli occhi delle Istituzioni e della Sanità Italiana. Lotteremo in sinergia costante con l’Associazione Nazionale Libellula Libera e la sua referente regionale Sicilia, Bia Cusumano, affinché questo dialogo intrapreso con l’onorevole Margherita La Rocca possa diventare foriero di speranze concrete per tutti i pazienti affetti da questa subdola sindrome molto diffusa e purtroppo non ancora riconosciuta e adeguatamente tutelata nei suoi diritti sanitari e lavorativi essenziali.

Castelvetrano, ribadisce il sindaco, ha un debito morale nei confronti di tutti i fibromialgici siciliani. Proprio perché la referente Sicilia dell’Associazione Nazionale “Libellula Libera” impegnata fin dal 2017 affinché la Sindrome fibromialgica sia riconosciuta patologia cronica e invalidante, è una nostra concittadina anche lei purtroppo affetta da ben 26 anni da questa sindrome cronica, la mia amministrazione comunale non può non farsi carico di questa patologia silente e devastante, così conclude il Sindaco che sarà presente al tavolo tecnico-scientifico accreditato presso l’Ars, attraverso la richiesta di audizione. Al tavolo saranno presenti oltre al Sindaco, il dott. Enzo Alfano, il dott.re Salvatore Sallì reumatologo esperto in fibromialgia, il dott.re Vito Maria Cusumano, psicologo, entrambi dell’Associazione Libellula Libera e la referente regione Sicilia Libellula Libera Bia Cusumano.

Ci auguriamo, afferma Bia Cusumano che presto riusciremo a dare risposte chiare e concrete a tutti gli ammalati di Fibromilagia facendoli uscire dal cono di invisibilità assordante in cui sono stati confinati per troppo tempo. E’ necessario che lo Stato Italiano riconosca a tutti i pazienti fibromialgici, non solo a quelli siciliani, la dignità di ammalati di una patologia reumatica cronica e invalidante. Castelvetrano è una città che può e sa costruire passando dalle parole ai fatti, con tenacia ed impegno, non è solo la città dell’abulia o del disimpegno sociale. Prova ne è la tempestività con cui il sindaco, il dott.re Enzo Alfano è passato dalle promesse fatte in sede di convegno presso il teatro comunale Selinus alla richiesta di audizione presso la VI Commissione Ars.