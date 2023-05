Anche in provincia di Trapani tappa del “Run4Unity”, la staffetta mondiale che unisce, in modo trasversale, tutte le etnie, culture e religioni per costruire la pace e piantare alberi. Domenica 7 maggio, come avverrà in altri posti del mondo, a Salemi si raduneranno ragazzi provenienti dalla Sicilia occidentale. Alle 9 il raduno è in piazza mercato. Alle 10 al parco Regina della pace si svolgeranno i giochi a squadre; alle 12 intitolazione della piazzetta a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari. L’iniziativa “Run4Unity” è, infatti, sostenuta, promossa e guidata dai giovani del Movimento dei Focolari come parte della loro Settimana mondo unito. Quest’anno il tema dell’iniziativa è “Le persone, il pianeta e la nostra conversione ecologica”.