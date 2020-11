In tempi di crisi, come quello che stiamo vivendo da quasi un anno a questa parte, non tutto è perduto. Ogni momento difficile lascia spazio ad un nuovo mercato, ad una soluzione che poi si rivela utile al mercato. E’ evidente che in questo momento più che mai affacciarsi al digitale, e l’essere dunque pratici a questo mondo, non è più un surplus ma bensì una necessità. Necessità che non riguarda solo le grandi multinazionali del consumo o le grandi catene, ma è arrivata fino alla soglia di ogni singola abitazione.

L’aumento dunque delle richieste da parte delle aziende a “digitalizzarsi” ha prodotto un altrettanto aumento delle posizioni lavorative con carenza di soluzioni sul mercato. A questo scopo è nata Ladybug S.R.L. ( A questo scopo è nataS.R.L. ( ladybg.it ), società di Sviluppo Software in outsourcing, fondata da Francesco Passanante con sede legale a Campobello di Mazara.

Ladybug dunque è un vero e proprio ponte immaginario che ci collega a Bergamo da dove arrivano la maggior parte di richieste di sviluppo. La società in questione è in continua ricerca di professionisti muniti di partita IVA (o con ritenuta d’acconto) in grado di soddisfare le richieste dei propri clienti. Le figure che vengono ricercate di continuo sono gli sviluppatori di siti web e di applicazioni mobile, di e-commerce e di gestionali.

A tal proposito Ladybug emanerà dei corsi che permetteranno anche i più inesperti di approcciarsi a questo mondo lavorativo con l’incentivo di eventuali collaborazioni future con l’azienda stessa. Il tutto si svolgerà comodamente da casa, o da dove lo si voglia, senza vincoli di ore o di luoghi. L’azienda infatti opera secondo gli standard americani, lavorando in maniera Smart ed adottando metodologie ad obiettivi.

I compensi saranno a progetto, senza vincoli che terranno il libero professionista inchiodato o incatenato alla azienda, con la totale libertà di scegliere se aderire al compimento del singolo progetto o meno.

Se dunque aspiri ad imparare la professione di sviluppatore e sarai interessato ad acquisire uno dei corsi che Ladybug srl rilascerà su digitaldojo.it e su udemy.com ti invitiamo a contattare l’indirizzo hello@ladybg.it