Gara di solidarietà per le famiglie in difficoltà di Castelvetrano anche da parte del Vespa Club di Mazara del Vallo. Su iniziativa di Gaetano Di Stefano, uno dei soci del club della città del Satiro, è stata avviata una raccolta fondi da destinare ai volontari del comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana.

“Siamo riusciti a raccogliere parecchi doni per i più piccoli e questo ci riempie di gioia. Abbiamo consegnato alla CRI anche farmaci e generi alimentari per le famiglie in difficoltà. Una iniziativa che è stata possibile anche con il supporto del Vespa Club di Castelvetrano” queste le parole di Gaetano Di Stefano che rinnova l’invito a tutti i cittadini nel supportare anche con piccoli gesti le attività dei volontari della Croce Rossa.